Estrella de BTS visitó tradicional restaurante de Las Condes y probó platos típicos chilenos

La gastronomía chilena se convirtió en parte de la experiencia de BTS en Santiago. A pocos días de reencontrarse con sus seguidores nacionales después de nueve años, integrantes de la agrupación surcoreana han aprovechado sus momentos libres para recorrer la capital y conocer algunos de sus sabores tradicionales.

Uno de ellos fue Jungkook, quien visitó la Confitería Torres, uno de los establecimientos gastronómicos tradicionales de Las Condes, durante la noche del martes, antes del primero de los tres conciertos programados en el Estadio Nacional.

Claudio Soto, dueño de los locales, contó a Las Últimas Noticias (LUN) que el cantante surcoreano llegó acompañado por un grupo reducido de personas y que durante la comida probaron distintas preparaciones de la carta.

"Chupe de jaiba, locos, congrio, no estoy seguro si pastel de choclo", recordó Soto sobre los platos que pidieron durante la visita. "Parece que tenían hambre", comentó.

El propio Jungkook compartió posteriormente imágenes de su recorrido por distintos puntos de la región Metropolitana, permitiendo a sus seguidores conocer parte de las actividades que realizó fuera del escenario.

La comida chilena también apareció en la conversación de otro integrante de BTS durante el primero de los espectáculos en el Estadio Nacional.

V sorprendió al público al hablar en español y contar que había probado las empanadas chilenas. Su intervención provocó la reacción inmediata de los asistentes, especialmente cuando expresó: "Chile es el mejor país de Chile".

La experiencia gastronómica de los músicos se ha reflejado también en las publicaciones que han compartido durante su estadía, donde han mostrado distintos platos que han tenido la oportunidad de degustar en el país.

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