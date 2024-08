"Estoy casi como Iron Man": Fabricio Vasconcelos se sometió a compleja operación tras accidente en moto

Fabricio Vasconcelos se sometió a una operación para tratar un traumatismo que le dejó un accidente en motocicleta.

El brasileño quedó con la mitad de su cuerpo quedó inmovilizado tras sufrir un esguince cervical luego de caer de su moto.

“Perdí la movilidad, funcionaba a un 60%”, aseguró el bailarín en diáologo con LUN.

"No aguantaba más sin hacer nada con el brazo derecho. No podía hacer deportes ni gimnasio, me sentía muy mal", confesó.

Es por esto que el integrante de Porto Seguro ingresara a pabellón este miércoles y se sometiera a un procedimiento llamado discectomía y fusión cervical.

"Estaba muerto de susto. Nunca había entrado en un pabellón. Me pusieron discos de titanio. Estoy casi como Iron Man. Fue como sacar una hernia. Ahora recuperé la movilidad para comer, cepillarme los dientes, mover la boca. Gané nuevamente ese movimiento", detalló.

Finalmente, contó que “con el brazo, estoy esperando. Todavía no puedo levantarlo hasta el cielo. Todavía no puedo hacer ‘La danza de la maozinha’, jajajá. Durante 20 eventos bailé con la mano mala, la gente no entendía nada, de que bailaba con la mano muerta, como suelta. Fue muy chistoso”.

(Imágenes: @fabriciovascos, @lungram)

PURANOTICIA