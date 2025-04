"Estoy agotado": Pablo Schilling entrega detalles de su primera semana como padre primerizo

El pasado 5 de marzo, el exchico reality, Pablo Schilling, se convirtió en padre por primera vez a sus 40 años, junto a su actual pareja, la modelo y odontóloga, Sofía Calcagni.

A través de redes sociales, la pareja aseguró que la pequeña nació a las 18:11 horas, pesando 3.470 kg y que midió exactamente 52 centímetros.

“Fue un maravilloso e intenso parto, lo dimos todo como las mujeres guerreras que somosy por supuesto, con todo el apoyo y amor de su papá”, expresó Calcadgni.

Ahora, en una conversación con el medio LUN, Pablo reveló que estos primeros días han sido agotadores, pero a pesar de eso, nada se compara con la felicidad de compartir con su hija Helena.

"Estoy agotado y con mucho sueño. Pero se me pasa cada vez que miro a Helena. Nació el 5 de marzo y reconozco que estas semanas no he trabajado mucho”, expresó Schilling.

Además, el exMister Chile, habló sobre cómo trabaja en su jornada laboral siendo padre hace tan pocos días, para así poder dedicar más tiempo a su pequeña.

“Tengo mi oficina en la casa, donde gestiono y realizo reuniones online. A terreno no estoy yendo por estos días; no hasta que nuestra hija esté un poco más estable con el tema del sueño. Tampoco me motiva eso de tener que salir a las 14:00 y volver a las 21:00 a la casa. Al menos no en esta primera instancia”, indicó.

Schilling también habló sobre el apoyo que reciben de sus familiares al momento de necesitar que alguien cuide de Helena.

“Mis suegros están radicados en la Comunidad Ecológica de Peñalolén y mis papás viven en Viña del Mar. A veces vienen los papás de Sofía cuando ambos tenemos que trabajar en nuestras cosas”, contó.

Cabe mencionar que ambos llevan ocho años de relación y según afirmó el exparticipante de La Granja VIP “siempre tuvieron la inquietud de formar una familia”.

PURANOTICIA