Este 31 de enero cierra el concurso para diseñar afiche del Festival de Viña del Mar 2026

Este sábado 31 de enero finaliza el período de postulación para diseñar el afiche oficial del 65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Las bases estuvieron a disposición de los interesados desde el 16 de enero pasado y fue anunciado a través del canal Mega y por redes sociales del Festival, así como en los sitios web www.mega.cl y www.elfestival.tv

En la convocatoria pueden participar la totalidad de las personas que residan en el territorio nacional. En el caso de ser menores de edad, deberán expresamente estar autorizados por sus padres o tutores legales.

Entre los principales requisitos se cuenta la exigencia a los postulantes de que el diseño del afiche debe ser de autoría propia, sin utilizar imágenes que no sean de su propiedad ni generadas por inteligencia artificial.

La inspiración debe estar sustentada en la ciudad de Viña del Mar, la música, el evento, la gente y la energía festivalera.

Un jurado compuesto por tres personas, a definir por el canal concesionario, Bizarro y el Municipio de Viña del Mar, deliberará quién será el ganador del concurso a más tardar el próximo viernes 6 de febrero. El ganador recibirá un premio ascendente a 90 UF.

El afiche original del más importante evento musical hispanoamericano, es una manifestación artística que data desde su primera edición en 1960, convirtiéndose con el paso del tiempo en verdaderas obras de arte con colorido e identidad, que recuerdan las ediciones festivaleras realizadas.

PURANOTICIA