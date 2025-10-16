“Estamos evaluando personajes”: Hijo de Luis Jara no ocultó su descontento tras abandonar Fiebre de Baile

Este miércoles se vivió una noche de eliminación en Fiebre de Baile, donde se decidió que Luis Jara Jr. fuese quién abandone el programa.

Tras su eliminación, el también músico se desahogó en el react de Claudio Michaux y en las redes sociales del canal, señalando que: “Me fui hoy día y no creo ser el más malo, y lo encuentro injusto, me da impotencia”

Además, no dudó en apuntar directamente a Vasco Moulian. “No sé qué cámara le muestran. Desde el minuto uno intenté ponerle todo el corazón, toda la garra. No sé qué está evaluando, cuál es su criterio, si tiene algo contra mí. Lo encuentro un poquito perdido...", señaló molesto.

Al ser consultado sobre un posible reingreso vía repechaje, mostró su desencanto con el programa al decir: “Le pongo tanto corazón a esto que me voy un poquito desilusionado del programa, más desilusionado del jurado, me voy desilusionado de muchas cosas”.

Cabe señalar que Luis Jara Jr. empató en puntaje con Michelle Carvalho y Raquel Castillo, dejando la definición en manos del público.

Finalmente, el participante con menor votación de los tres fue Jara con un 3%, siendo el segundo eliminado de Fiebre de Baile.

