"Estaba fuera de sí": Daniella Campos revela detalles de feroz conflicto con Raquel Argandoña

Daniella Campos entregó detalles de la agresión verbal que denunció haber sufrido de parte de Raquel Argandoña cuando formaba parte de TV+.

En conversación con Kike Morandé en «Morandé Te Ve», la periodista se refirió a los malos tratos que habría recibido en una reunión de pauta.

Esto surgió cuando en el canal comentaban las supuestas fotografías subidas de tono entre Félix Ureta, ex pareja de la "Quintrala", y una mujer.

"Ahí todos empezaron a decir 'a ver la foto, muestren la foto' y que cómo era posible que en un canal lleno de periodistas ninguno tuviera la foto. Esta conversación se trasladó a maquillaje, donde alguien dice 'yo tengo la foto'".

Campos relató que José Miguel Viñuela mostró la imagen a todos, hasta que Raquel dice "'a ver, 'déjenme ver y yo les digo altiro si es verdad o no'".

"Yo le cuento un secreto a Viñuela, y yo no sé lo que hizo, pero la verdad es que por hacerse el simpático con Raquel se cag... solo (...) Alguien le fue con el cahuín y le dijo que todo su equipo se estaba burlando de lo que a ella le pasaba en su vida privada, fue un comentario mala leche", continuó.

Daniella explicó que el altercado ocurrió al día siguiente. "Raquel llegó al otro día a la reunión, donde esperó que todos nos sentáramos. Ahí yo nunca la había visto tan descolocada, estaba llorando, totalmente desbordada, estaba fuera de sí", detalló.

"Nos garabateó a todos, desde del director para abajo. Les dijo que eran una manga de traidores y luego se detuvo en mí", agregó.

"Lo más bajo que me dijo fue que 'lo único que va a salir es la foto de tu zo...', que yo había sido la peor, me subió y me bajo", agregó.

La comunicadora reveló que Raquel incluso la acusó de acostarse con su exmarido, Hernán Calderón.

"Yo no sabía que me tenía tanto celos, porque como hace 30 años que está huev…. de que yo me agarré al Hernán Calderón, cuando nunca en mi vida. Somos amigos hasta el día de hoy", sostuvo.

"Yo de Raquel puedo esperar que sea muy pesada, pero no sabía que era tan baja para pelear, o sea ver a una mujer tan grosera y ordinaria..", complementeó.

Por último resposabilizó a Argandoña de su salida de TV+: "Ella pidió mi cabeza", cerró.

