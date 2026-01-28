“Está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno”: Raquel Argandoña corona a Naya Fácil tras su rol clave en los incendios

Raquel Argandoña no se guardó nada y sorprendió al salir en defensa de Naya Fácil, transformándola prácticamente en un ejemplo a seguir en medio de la emergencia que golpeó a la región del Biobío tras los devastadores incendios forestales.

La animadora no solo destacó su despliegue en terreno, sino que además dejó entrever duras comparaciones que no pasaron desapercibidas.

Cabe mencionar que la influencer ha estado en el centro de la escena por su rol activo en la ayuda a los damnificados, viajando a las zonas afectadas y coordinando la llegada de camiones con insumos básicos. Un accionar que, según Argandoña, marca una gran diferencia frente a otros rostros públicos.

Fue en el programa Tal Cual donde la opinóloga lanzó una frase que encendió la conversación. “Unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado”, disparó sin filtro.

Pero lejos de ser un comentario aislado, Raquel volvió a insistir con su postura en distintos espacios televisivos. En Fiebre de Baile, la comunicadora volvió a poner a Naya Fácil en un pedestal, destacando su rapidez y compromiso con quienes lo perdieron todo. Sin embargo, fue en conversación con el portal Noticias y Espectáculos donde subió aún más el tono.

“Es que yo encuentro que ella es total, ella está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno”, lanzó.

Argandoña continuó profundizando su respaldo y fue clara en explicar por qué decidió centrar sus elogios solo en la influencer. “Yo no me refiero a otros influencers porque me centré en ella porque es la primera que llega, la primera que soluciona y no se anda sacando la foto ni la anda subiendo y es una persona confiable”, afirmó.

Y cuando parecía que ya lo había dicho todo, Raquel cerró con una confesión inesperada:. “Sé que es vecina mía en Reñaca jaja me enteré, así que ojalá que la vea y nos tomamos una cosita”, comentó entre risas.

PURANOTICIA