“Está dándolo todo”: Esposa de Roberto Nicolini entregó alentadora actualización de salud del comunicador

Luz Rivanera entregó una alentadora actualización de estado de salud de su esposo, Roberto Nicolini.

El comunicador en enero sufrió un accidente cerebrovascular, y el 22 de septiembre, un infarto al corazón.

“‘Estás enfermo y no puedes exponerte a emociones ni cansancios’, tuve que decirle a Roberto porque ya se siente bien”, narró en Facebook, agregado que ella ve “que se cansa igual”.

Rivanera aseguró que a pesar de que el recordado conductor de «Pipiripao» pide tener acceso a su celular y a redes sociales, entiende la negativa de los médicos y que tampoco puede recibir visitas.

“Me contestó que NO estaba enfermo y que si ESTUVO enfermo... que hablemos de eso en tiempo pasado”, relató la mujer. “Le recuerdo que enero fue un ACV y septiembre este infarto feroz, que técnicamente no lo mató porque Dios es grande”, agregó.

“Se ríe y me dice ‘menos derecho tengo a quejarme de nada y estoy en recuperación, no enfermo. El foco ahora es hacer tratamientos, rehabilitar lo físico, recuperar, pero no hacerle propaganda a lo más penca y que ya pasó'”, dijo.

“Desde que sus riñones volvieron a funcionar a plena capacidad, es impresionante cómo se le siente y ve muchísimo mejor”, destaca Rivanera.

“Ese fue un verdadero milagro. El infarto afectó a varios órganos que hubo que ir tratando y a todos los tratamientos respondió muy bien”, escribió.

Asimismo, señaló que “admiro su capacidad de liderazgo hasta en esto. Nos da ánimos a los demás. Y nunca se ha quejado, ni en los peores momentos... a lo más decía ‘ya pasará'”, cuenta. “Y como es disciplinado, entiende que no visitas, no llamados, no redes sociales”.

Luz se despidió finalmente agradeciendo el cariño que ha recibido en estas semanas y agregando que “está dándolo todo”.

