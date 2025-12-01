Esposa de Bruce Willis revela que donarán a la ciencia el cerebro del actor cuando muera

La revelación que remeció a Hollywood llegó de la mano de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, quien confirmó que la familia tomó una decisión tan impactante como íntima: cuando el actor muera, donarán su cerebro a la ciencia. Sí, tal cual.

En una conversación con The Unexpected Journey, Heming abrió una ventana al drama que vive la familia desde que Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023. Según contó, la motivación detrás de esta determinación es aportar directamente al avance científico respecto a esta compleja enfermedad.

La modelo explicó que el estudio del cerebro del actor permitirá a los especialistas identificar anomalías y mutaciones genéticas clave, información que podría mejorar diagnósticos y tratamientos a futuro.

Pero no todo quedó ahí. Heming también habló del duro proceso que ha significado trasladar al protagonista de Duro de Matar a un centro especializado, algo que ha golpeado especialmente a sus hijas.

"Están en duelo. Lo extrañan mucho. Se está perdiendo momentos importantes de sus vidas, y eso es muy duro para ellas", confesó.

Aun así, la familia hace todo lo posible por mantenerse cerca del actor, aferrándose a los pequeños momentos de conexión que aún les regala. Como expresó la propia Emma, "Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor", un mensaje que compartió en Instagram y que dejó a sus seguidores con un nudo en la garganta.

