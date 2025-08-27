Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor: "Se le está yendo el lenguaje"

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, entregó una actualización sobre el estado de salud del intérprete, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.

Cabe recordar que en marzo de 2022, la familia del reconocido actor de 70 años comunicó públicamente que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia. Sin embargo, en 2023, su esposa confirmó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, generando alteraciones progresivas en el lenguaje, el comportamiento y las habilidades cognitivas.

En una entrevista con la periodista Diane Sawyer, la modelo aseguró que, a pesar de la enfermedad, el protagonista de "El Quinto Elemento" continúa siendo "muy activo" y presenta un buen estado físico general.

"Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla", indicó Hemming.

Lamentablemente, la esposa de Willis entregó otro dato asegurando que el "lenguaje se le está yendo", por lo tanto han tenido que crear formas para comunicarse con Bruce.

"Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.

Finalmente, agregó que: "Tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido".

