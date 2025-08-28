Española que denunció a Guillermo Maripán entregó nuevos detalles y reveló infidelidad por parte del futbolista: "Él rompe la relación"

Saray Silva, la joven española que denunció hace pocos días al futbolista Guillermo Maripán por la presunta divulgación de contenido íntimo, entregó por primera vez su versión de los hechos.

En su testimonio, detalló cómo fue su vínculo con el jugador del Torino de Italia, revelando una infidelidad y las circunstancias que la llevaron a recurrir a la justicia.

En una conversación con Página 7, la española reveló detalles sobre su vínculo con el defensa de la Roja.

"Mi relación con Guillermo comienza en enero de 2024, donde él comienza a darme like, ver mis historias de Instagram y ver que yo era creadora de contenido para adultos", comenzó diciendo Saray.

Luego de coquetear unas semanas vía chat, se conocieron en persona donde comenzó el romance.

"En mayo viajé a Mónaco, donde pasé unos días y conocí a toda su familia", señaló.

Bajo esta mimsa línea, Silva reveló que tras pasar el tiempo, la relación se oficializó y que dejó todo por él para irse a vivir juntos.

"Me fui a vivir con él a Mónaco y después a Turín", dijo.

INFIDELIDAD

Tal como reveló Saray Silva, a finales de octubre del año pasado, Guillermo Maripán se sinceró y le admitió de que le fue infiel.

"Me comunica que me es infiel y se decide dejar la relación, pero siempre desde el amor, ambos nos amábamos, se suponía", confesó la española.

A pesar de este hecho, ambos decidieron continuar con la relación, pero debido a la distancia la situación se complicó aún más.

"Hace unos días, por una pequeña discusión de pareja, él rompe la relación. Yo ya venía sintiendo y viendo algunos comportamientos que no me gustaban", informó la joven.

LA DENUNCIA

Finalmente, Saray Silva reveló detalles sobre la razón de la denuncia que interpuso hacia Guillermo Maripán.

La joven, señaló que tan solo horas después de terminar, "cuentas anónimas se dirigen a mí difundiendo contenido de carácter sexual mío, causándome un daño psicológico grave".

"Que yo haya participado en una plataforma (Onlyfans) no da derecho a que nadie difunda ese material sin mi consentimiento y mercadee con él ni me exponga", agregó.

"He interpuesto recientemente una denuncia formal contra Guillermo Maripán ante las autoridades españolas con el objetivo de proteger mi seguridad y bienestar (...) Confío en el proceso de investigación", cerró Silva.

