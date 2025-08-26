Española acusa a Guillermo Maripán de difundir "material íntimo" y el futbolista apuntó contra su expareja: "La búsqueda de dinero"

La jornada de este martes, un nuevo escándalo remeció al futbolista nacional, Guillermo Maripán, tras una nueva acusación por difusión de material íntimo, por parte de una joven española, Saray Mercado Zamora.

Mercado a través de sus redes sociales compartió el siguiente comunicado:

"He interpuesto recientemente una denuncia formal contra Guillermo Maripán, jugador del Torino (Italia), ante las autoridades españolas, con el objetivo de proteger mi seguridad y bienestar. Esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica. Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantiar mi seguridad", señaló la joven.

Después de estas declaraciones, la expareja del futbolista, Carmen Tuitera, quien recordemos también mantiene un conflicto legal con Maripán debido a una situación similar a la que compartió Saray, entregó en redes todo su apoyo a la denunciante.

Tuitera sacó un pantallazo al comunicado de la española, donde lo compartió en su cuenta de Instagram, y señaló: "Todo mi apoyo a Saray".

LA RESPUESTA DE MARIPÁN

Tras este delicado tema, Guillermo Maripán rechazó categóricamente las acusaciones y apuntó directamente contra Carmen Tuitera, a quien acusa de haber articulado la situación tras no recibir el pago de una suma millonaria.

En un comunicado, el futbolista afirmó: “Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos. Este solo antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones: la búsqueda de dinero”.

“Ella misma ha reconocido estar buscando supuestas víctimas vinculadas a mi persona con el propósito de intensificar la presión y forzar pagos aún más elevados. Se trata de un patrón de conducta”, agregó.

Cabe mencioanr que la defensa del futbolista insiste en que la denuncia responde a intereses económicos y no a hechos verídicos.

