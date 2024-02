"Eskarcita" se quiebra en redes sociales tras declaraciones de Rubén Gutiérrez: “Nadie va a conocer a alguien, con la disposición de que te pasen a llevar de esa manera”

La ex participante de “Gran Hermano” Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita”, se refirió a las declaraciones que dio Rubén Gutiérrez en el programa “Carpool” de “Vamo' a Calmarno”, donde se defendió de las acusaciones de abuso en contra de la mujer, que hicieron que lo expulsaran inmediatamente del espacio.

"Hubo mucha injusticia de parte del canal. Me perjudicó mucho, porque mostraron una persona que yo no soy. Es más, salí elegido como mejor compañero. Entonces, yo nunca había tenido problemas con nadie", declaró Gutiérrez.

Ante estas y otras declaraciones en el programa, "Eskarcita" hizo una historia de instagram donde se refirió a los dichos, y no pudo contener las lágrimas: "Sabía que en esta industria no habría ningún tipo de empatía mucho menos lealtad. Que hay personas que harán lo que sea por el morbo de conseguir un par de views. Pero de ahí a estar conmigo y dos semanas después darle pantalla a un abusador, me parece de muy mal gusto", declaró.

"Mídanse con sus palabras de mier..., esto no es un juicio social sobre a quién quieres creerle o no. Nadie va a conocer a alguien con la disposición de que te pasen a llevar de esa manera. Ahora no sé cómo tomarlo porque es tema a nivel nacional, no puedo no pensar en las niñas que tienen que vivir con ese secreto y que convivir con su abusador todos los días. Tienes el valor de decirlo, pero igual te van a juzgar o no te van a creer y no sé cómo tomarlo", remató.



(Imagen: @eskarcita)

PURANOTICIA