Escándalo tras nueva relación de Pamela Leiva: expareja la acusa de haber tenido doble vida amorosa

El romance que Pamela Leiva mostró con orgullo en televisión ya está dando de qué hablar. Apenas presentó a su nueva pareja, la comediante quedó en el centro de la polémica tras una grave acusación lanzada por su expololo, quien no dudó en destapar una versión completamente distinta de la historia.

Todo partió cuando en “El Desestrece” Leiva oficializó a su actual pareja, el dentista Leonel Vargas, a quien conoció en 2020 como paciente y con quien, según relató, mantuvo una amistad que evolucionó a un romance en diciembre pasado.

Pero mientras ella hablaba de amor, desde el programa “Zona de Estrellas” soltaron la bomba: un comunicado de su ex, con quien habría estado hasta 2025, encendió la controversia.

"Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero", partió diciendo la comediante.

Y añadió: "Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo".

Como si fuera poco, el hombre fue más allá y dejó claro que, desde su perspectiva, aquí no hubo una simple ruptura, sino algo mucho más delicado: "De una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia".

"No busco conflicto, pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo. Hoy cierro esta etapa y sigo adelante", sentenció.

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