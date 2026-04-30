Escándalo total: bajan a Cata Vallejos de Miss Universo Chile y ella estalla en vivo

El mundo de los concursos de belleza sumó un nuevo polémico capítulo. La aspirante Cata Vallejos, una de las cartas más visibles rumbo a Miss Universo Chile, fue bajada de golpe por la organización de La Reina y en el peor momento: mientras disfrutaba de un viaje en Rapa Nui. ¿La razón oficial? Un supuesto "incumplimiento de obligaciones".

Desde la organización comunal no se guardaron nada y hablaron de faltas en conducta, respeto y compromisos. Pero la historia dio un giro inesperado cuando la propia Cata aseguró que se enteró de su destitución por redes sociales, gracias a sus seguidores. Así, sin aviso previo.

"Estoy en shock, igual que todos ustedes. No entiendo lo que está pasando. Para mí fue una completa sorpresa", lanzó en un live que rápidamente se llenó de apoyo y dudas.

Lejos de quedarse callada, la ex chica de Calle 7 salió a desmentir todo, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas.

"Les puedo decir que no he tenido ningún incumplimiento de ninguna cosa. Estoy nerviosa y con pena también", aseguró, dejando entrever que aquí hay más de lo que se ha contado públicamente.

"Encontré un propósito y un foco dentro de mí que hace años no encontraba. Lo que está pasando ahora es una piedra en el camino, pero no va a ser una muralla", disparó, marcando posición frente a la controversia.

“Me la voy a seguir jugando”

Sin el respaldo de La Reina, Cata ya está buscando cómo volver a la competencia por otra vía. "Me la voy a seguir jugando. Si hay un repechaje, lo voy a hacer. Yo sí quiero hacer este sueño real", afirmó, dejando claro que no piensa rendirse.

Para cerrar, la influencer lanzó una frase que sonó casi como advertencia para sus detractores: "Ya me puse el objetivo de querer hacerlo bien. Tengo un equipo maravilloso, entonces nada ni nadie va a pararme".

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