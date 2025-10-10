Escándalo en Hospital de Ovalle: denuncian millonario gasto en fiesta con show “subido de tono” de Luis Mateucci

Una polémica de proporciones sacude al Hospital Provincial de Ovalle, luego de revelarse que el recinto habría destinado casi 12 millones de pesos en la celebración de su aniversario, incluyendo la contratación del exchico reality Luis Mateucci para un espectáculo descrito como “subido de tono”.

Todo esto, mientras el hospital enfrenta una aguda crisis por las extensas listas de espera que afectan a miles de pacientes.

La investigación, publicada por el medio local La Región Estrella, destapó una serie de irregularidades en el proceso de licitación y puso bajo la lupa el uso de fondos públicos para financiar un evento festivo en plena contingencia sanitaria.



Según el reportaje, la dirección del hospital adjudicó $11.900.000 para el ítem “Adquisición servicio actividad de cierre aniversario HPO 2025”, una decisión que iría en contra de la normativa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que prohíbe expresamente destinar recursos fiscales a celebraciones internas.

La noticia ha provocado indignación en redes sociales y entre los propios funcionarios, quienes califican el gasto como “una burla” frente a las carencias del sistema hospitalario.

Bajo esta misma línea, el reportaje destaca que la fiesta se da "en momentos en que la institución enfrenta una crisis por listas de espera y cuestionamientos a su dirección".

El show de "alto perfil mediático y contenido 'sugerente', contrasta brutalmente con la sobriedad que se espera de una institución de salud pública", señalaron.

"La inclusión de Luis Mateucci, conocido por espectáculos que rozan lo erótico y la exhibición física, se considera una burla a la ciudadanía que demanda inversión en salud y no en 'farras'", indica la denuncia.

El medio La Región Estrella no anduvo con rodeos y puso sobre la mesa una denuncia grave: el proceso de contratación podría haber sido “a dedo”.

Según el reportaje, el espectáculo de Luis Mateucci fue promocionado antes incluso de que la licitación estuviera adjudicada, lo que levantaría serias sospechas de manipulación y falta de transparencia.

