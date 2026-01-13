Escándalo en Fiebre de Baile: Vasco Moulian y Faloon Larraguibel protagonizan feroz cruce en pantalla

El último capítulo de Fiebre de Baile terminó convertida en un verdadero campo de batalla. Lo que debía ser una evaluación técnica derivó en un tenso y polémico cara a cara entre Vasco Moulian y Faloon Larraguibel, tras el duelo de la ex Yingo con Cata Days.

Desde el jurado, Moulian no tuvo piedad y lanzó críticas: “Los elementos lo único que han hecho es sacar la peor versión de ustedes”, disparó de entrada. Sin suavizar el tono, remató con otra frase lapidaria: “Están preocupadas de ver qué hacer con la cuestión, me van a perdonar, pero no les suma nada”.

Lejos de bajar el perfil, el actor profundizó su descargo y cuestionó directamente el nivel de preparación de las participantes.

“Tal vez no ensayaron tanto, tal vez están enojadas con los elementos. Podrían darle una mayor dificultad a las coreografías, que salgan de su zona de confort en vez de estar moviendo elementos como si fuera una cosa muy graciosa”, lanzó, aumentando la incomodidad en el estudio.

Faloon intentó defenderse y apenas alcanzó a decir: “Vasco es súper difícil igual...”, cuando fue abruptamente frenada por el jurado: “¿Te gustaría que yo te dijera que lo que usted me habla me importa un...?”, en clara alusión a antiguas declaraciones de la comunicadora sobre él.

Lejos de retroceder, Larraguibel contraatacó con una frase que dejó helado al set: “¿Y te gustaría que yo hablara de tu relación y dijera las cosas que tú dijiste?”. Moulian, sin titubear, respondió: “Ningún problema”, en un intercambio que rozó la amenaza de sacar a la luz temas personales, aunque finalmente no pasó a mayores.

Cuando parecía que el conflicto ya había explotado por completo, el jurado agregó leña al fuego con una declaración que desató nuevas reacciones: “No es muy de señorita”.

La respuesta de Faloon fue inmediata y categórica: “Yo creo que eso no lo determinas tú”.

Pero Moulian no dio marcha atrás y volvió a insistir: “Te puedo contar que varias personas me comentaron que no eras muy de señorita”. Pese a todo, el jurado terminó inclinándose por Cata Days al momento de votar, aun cuando ella también había presentado fallas en su coreografía.

