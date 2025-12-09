Escándalo en “Fiebre de Baile”: Raquel Argandoña destroza a Faloon y Camila Andrade tras acusarlas de mentir en pleno show

En el último capítulo de “Fiebre de Baile”, el programa abrió la pista con Faloon Larraguibel y Camila Andrade intentando encender el show con una coreografía al estilo de Axé Bahía.

Apenas terminó la presentación, Raquel Argandoña disparó la primera crítica al notar un final poco convincente: "El lift final no tuvo buena terminación, ¿te resbalaste?".

Faloon, firme, señaló: "No, así era". Pero Raquel no se quedó ahí y dijo: "Porque Camila hizo como que fuera una foto y tú hiciste un lift", cuestionando la falta de sincronía. Pese al tenso ambiente, les puso un 8 (por el momento).

Luego, Vasco Moulian decidió intervenir: "Quería pedirles el final de Faloon, que dice que no hubo ningún problema". Tras revisar el video, lanzó la bomba: "Camila no se pudo subir y eso era lo que veía Raquel que había pasado".

Faloon se defendió: "Por favor, aparezco yo todo el rato con las piernas arriba y Camila no se ve detrás de eso". De inmediato, Moulian lanzó la pregunta: "¿Lo hicieron adrede para que Camila no se subiera?".

Incluso Diana Bolocco quiso profundizar: "¿Es efectivo eso, Camila?". Y ahí Camila terminó confirmando la sospecha: "Nosotras teníamos que... sí, subirnos".

“ME MINTIERON”

La confesión cayó como una bomba sobre Raquel Argandoña, por lo que señaló: "Pero me mintieron, ¿yo no puedo bajar mi nota?".

Camila intentó justificar que la “foto final” había cambiado a último minuto, pero Argandoña pidió ver la evidencia nuevamente: "No fue así la foto, ¿podemos volver a ver las imágenes?".

Tras corroborar la inconsistencia, la jurado fue lapidaria: "Quiero modificar mi nota, absolutamente, porque no me gusta que me mientan".

Diana le preguntó cuál habría sido la evaluación si hubiesen dicho la verdad, y Raquel respondió sin dudar: "no, le habría puesto el 7".

Pero el veredicto final fue letal. La nota bajó a un 3 y Raquel expresó: "Mi nota por haberme mentido es esta", rematando con una frase que dejó a todos callados: "Y que agradezcan que no les pongo un 1".

