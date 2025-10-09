Escándalo en “Fiebre de Baile”: primera eliminación desata una tormenta de críticas en redes sociales

El primer capítulo de eliminación de Fiebre de Baile no solo estuvo lleno de ritmo, sino también de controversia. Este miércoles, el programa de Chilevisión dejó fuera a su primera participante, la esgrimista Ini Cifuentes, y la decisión encendió las redes sociales.

La tensión se respiraba desde antes. Varios concursantes ya habían puesto en duda la transparencia del proceso, reclamando que el jurado “no evalúa con la misma vara” y que algunos nombres parecían intocables.

En ese ambiente tenso y con miradas cruzadas en el set, se revelaron los nominados: Kike Acuña, Raquel Castillo, Daniela Castro e Ini Cifuentes. Tras las presentaciones, la animadora Diana Bolocco anunció el polémico veredicto: Ini Cifuentes quedaba fuera.

Aunque la deportista mantuvo la compostura y se despidió con una sonrisa, muchos vieron su eliminación como una muestra más de lo “armado” que estaría el programa. Lo cierto es que, después de esta noche, Fiebre de Baile dejó de ser solo un show de danza: se convirtió en un campo de batalla mediático.

MOLESTIA EN REDES SOCIALES

Al segundo que se anunció la eliminación, las redes sociales explotaron. El nombre de Ini Cifuentes se volvió viral en cuestión de minutos y los comentarios no tardaron en llegar: “injusticia”, “favoritismo” y “arreglo” fueron las palabras más repetidas.

Muchos apuntaron directamente al jurado, acusándolo de haber salvado a participantes con actuaciones mucho más débiles, como Raquel Castillo, cuyo desempeño —según los espectadores— no justificaba seguir en competencia.

"Al parecer la eliminación es sólo en base al rating", "Raquel debió ser la eliminada", "Injusto", "No estoy soportando", "Le hicieron la cama y se nota", “La gente se va a aburrir", "Se pasaron, está arreglado", fueron algunos de los comentarios por Internet.

PURANOTICIA