Escándalo en “Fiebre de Baile”: comentarios “gordofóbicos” de Raquel Argandoña a Cata Days provocan casi mil denuncias en el CNTV

La última emisión de "Fiebre de Baile" terminó en un campo de batalla televisivo luego de que Raquel Argandoña desatara la furia del público con sus polémicos comentarios dirigidos a Cata Days.

Todo partió tras la presentación de la influencer al ritmo de "Eligiendo una reina" de Chancho en Piedra. En plena rutina, Days decidió sacarse el vestido y los zapatos para continuar con un peto y calzas, movimiento que a la jurado no le cayó nada bien.

La “Quintrala”, fiel a su estilo filoso, lanzó sin filtro: "¿Era necesario en la coreografía?". La joven respondió firme: "Sí, en la coreografía sí lo era", explicando que el gesto buscaba "demostrar que no necesitamos un vestido brillante, unos zapatos y una corona para brillar".

Pero ni esa aclaración logró calmar a Argandoña, quien terminó evaluando a Cata con un 4 y le remató con un comentario que encendió las redes: "Si te sacas el vestido, te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida, levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión".

La respuesta de Cata no tardó: "Pero, ¿tú crees que se me vea el rollito es que no es estético?". Y Raquel, insistió con otra frase que alimentó aún más la controversia: "No, te ves mucho mejor así que cuando estabas bailando. Es mi opinión".

Casi mil denuncias y estallido en redes sociales

Como era de esperar, los dichos de Raquel Argandoña generaron un estallido instantáneo en redes sociales, donde cientos de usuarios acusaron a la jurado de comentarios "gordofóbicos" y pidieron sanciones inmediatas.

El escándalo escaló tanto que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) confirmó que han recibido 956 denuncias relacionadas con las declaraciones de la madre de Kel Calderón, convirtiendo el episodio en uno de los más comentados y criticados de la temporada.

PURANOTICIA