Escándalo en el Miss Universo Chile: Cata Vallejos es querellada por apropiación indebida de joyas y vestidos

El camino de Catalina Vallejos hacia la corona de Miss Universo Chile ha tomado un giro dramático que se aleja de las pasarelas para instalarse en los tribunales. Tras su reciente y cuestionado retorno a la competencia mediante un proceso de repechaje, ahora representando a Pucón, la influencer enfrenta una querella por apropiación indebida interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción judicial fue impulsada por Eric Garrido, director comunal de Miss Universo La Reina, quien sostiene que Vallejos ha retenido ilegalmente una serie de artículos de alto valor tras su desvinculación de dicha franquicia. Según los antecedentes revelados por The Clinic, la lista de objetos incluye vestidos de gala, extensiones de cabello de alta gama, la banda oficial y, el objeto más costoso de la disputa: una corona avaluada en cerca de $3 millones.

El conflicto escaló luego de que, según la parte querellante, se realizaran múltiples requerimientos formales para la devolución de las especies sin obtener resultados positivos. En el escrito legal se advierte sobre un "eventual riesgo de pérdida o deterioro de las pertenencias que aún no habrían sido restituidas", cuyo valor total de mercado superaría los $7 millones.

Este escándalo estalla en un momento de alta vulnerabilidad para la imagen del concurso. Cabe recordar que la organización ya había anunciado semanas atrás la expulsión de Vallejos como representante de La Reina, un movimiento que desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos seguidores del certamen sugirieron que la instancia de repechaje fue una maniobra "traje a medida" para permitir que figuras mediáticas como ella pudieran reingresar a la competencia bajo otra bandera regional.

Por su parte, la modelo no ha guardado silencio frente a las acusaciones. En una reciente aparición en el programa Primer Plano, la candidata por Pucón contraatacó anunciando que la batalla legal será en ambos sentidos. "También emprenderé acciones legales contra Eric Garrido", aseguró tajante Vallejos, vinculando su ofensiva judicial a las irregularidades que, según ella, rodearon su salida del certamen comunal.

PURANOTICIA