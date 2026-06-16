''Es una desalmada'': familia de joven atropellado por Fran Maira acusa abandono total y desmiente ayuda

El regreso de Francisca Maira a la televisión como nueva integrante de Fiebre de Baile volvió a poner sobre la mesa una de las controversias más delicadas que ha enfrentado en los últimos meses. A cuatro meses del grave accidente automovilístico ocurrido el 24 de febrero en la comuna de Lo Barnechea, la familia de Mayerson Zapata, el joven afectado, decidió romper el silencio y denunciar un supuesto abandono por parte de la ex participante de Gran Hermano.

El accidente se registró en la intersección de avenida La Dehesa con calle Robles, cuando la influencer no respetó un semáforo e impactó al motociclista de 24 años, quien quedó en estado crítico tras la colisión y ahora enfrenta un complejo escenario de salud.

Las consecuencias del accidente han sido devastadoras para la familia de Mayerson Zapata. Según reveló su padre, Luis Zapata, en el programa Zona de Estrellas, el joven se encuentra en estado vegetativo y apenas logra comprender su realidad luego de haber sido sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas.

''En la primera ocasión ella dijo que fue un accidente, hasta ahí está muy bien, porque cualquiera puede tener un accidente, nadie está libre, pero lo que no acepto es el abandono'', expresó el progenitor, detallando que su hijo ya acumula entre nueve y diez cirugías cerebrales.

La situación no solo ha generado un fuerte impacto emocional en la familia, sino que además ha desencadenado una compleja crisis económica.

Luis Zapata explicó que debió suspender gran parte de sus actividades laborales para acompañar a su hijo durante su hospitalización. A ello se suma la responsabilidad de mantener económicamente a su nieto de dos años, quien reside en Colombia.

''Estuvimos sacando tiempo de trabajo para ir a verlo a la clínica. Estuve al pie con mi hijo los primeros 15 días, eso me estaba afectando demasiado, mucho daño moral'', relató.

Asimismo, agregó: ''cayó sobre mis hombros la obligación de mi hijo y de mi nieto, porque él tiene un hijo de dos años en Colombia, se llama Miguel Ángel. Entonces la mensualidad de mi nieto tengo que cubrirla yo''.

Durante la entrevista, Luis Zapata también desmintió un video publicado por Francisca Maira semanas atrás, en el que aseguraba mantener contacto permanente con los afectados.

Según explicó, los acercamientos existieron únicamente durante los primeros días posteriores al accidente y a través del padre de la influencer, pero posteriormente se interrumpió toda comunicación.

''Es falso, los primeros días él y yo nos juntamos tres veces; fue a la clínica, le di toda la confianza para que ella se acercara'', aclaró.

Incluso, aseguró que integrantes del equipo de la figura televisiva se comprometieron a visitar a la familia durante el cumpleaños del joven, algo que finalmente nunca ocurrió.

''No nos han brindado ningún apoyo, ni económico, a pesar de que en reiteradas ocasiones intentamos acercarnos a ellos. Hasta ahora, ni una disculpa, que es lo que se esperaba, una disculpa por lo que hizo Fran Maira a nuestro hijo'', manifestó.

Hacia el final de su intervención, Luis Zapata expresó toda su indignación al comparar el delicado estado de salud de su hijo con las recientes publicaciones de la influencer, donde aparece celebrando su cumpleaños y preparando su participación en el nuevo estelar de Chilevisión.

''Es una desalmada, muy inhumana, una persona muy vacía como ser humano'', sostuvo de manera categórica.

Finalmente, sentenció: ''No creí que en el mundo hubiera personas tan vacías. Y aquí me encontré con una de las más vacías, no tengo palabras para describirla''.

PURANOTCIA