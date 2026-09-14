"Es una basura": Fran Maira responde con todo a las duras críticas de Faloon Larraguibel

La tensión entre Faloon Larraguibel y Fran Maira volvió a encender la farándula nacional, luego de que un antiguo conflicto entre ambas figuras volviera a quedar en evidencia.

El episodio se reavivó después de que la participante de Volverías con tu ex? 2 cuestionara duramente a su pareja, Raimundo Cerda, por defender a Fran Maira tras el enfrentamiento que la influencer protagonizó con el modelo peruano Austin Palao.

Molesta por la actitud de Cerda, Larraguibel lanzó duros descargos durante el encierro. “¿Qué te importa a ti eso? Pones de prioridad a otra persona y te pones a hablar de otra persona”, le reclamó.

Al ser consultada sobre si Maira le había causado problemas en el pasado, Faloon profundizó en sus críticas y apuntó directamente contra la cantante.

“Es que vas a ver después, cuando tú salgas de aquí, cómo esta mujer me ha hecho m…, y tú aquí haciendo esto. Siempre defendiendo a esta mina”.

La ex Yingo también dejó en claro su rechazo hacia Maira, asegurando que no quería referirse a ella durante el encierro.

“¿Qué te importa ella? Me desagrada, me pone de mal humor cuando tú hablas de esta mina. Es lo más chula, lo más ordinaria que hay. No quiero hablar de ella”.

Las declaraciones de Larraguibel no tardaron en generar una respuesta. A través de un live de TikTok junto a Flavia Laos, Fran Maira hizo uso de su derecho a réplica y arremetió nuevamente contra quien identificó únicamente como “la F”.

Tomando como referencia la conocida canción de Paquita la del Barrio, la cantante lanzó una dura respuesta:

“Y la rata inmunda, animal rastrero... Esa rata está en la cueva... Y esta otra hue..., que no vamos a decir su nombre porque no vamos a dar fama aquí, la ‘F’, es una basura”.

Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, Maira continuó con sus críticas y, entre risas, justificó sus dichos. “Perdón, es que yo soy muy frontal”, señaló.

Posteriormente, la influencer volvió a referirse a la relación que mantiene con Faloon desde anteriores realitys y aseguró que el conflicto entre ambas viene de larga data.

“La rata es una rata y la rata será siempre rata, solo voy a decir eso... Yo me agarré con ella, todo... No la soporto, me carga la gente que se cree la raja”.

Finalmente, durante la transmisión, Maira también fue consultada por Raimundo Cerda y su actual relación con Faloon Larraguibel. La respuesta de la influencer cerró el live con una particular frase: “Rai, está casado y embrujado”.

PURANOTICIA