“Es la matona de los realitys”: Junior Playboy lanza grave acusación contra Pamela Díaz por ingreso de drogas

El mundo de la farándula nacional se encuentra en llamas tras las recientes declaraciones de Junior Playboy. Durante su participación en el programa Cuéntamelo todo y exagera, el polémico participante no se guardó nada y apuntó directamente contra Pamela Díaz, señalándola como la responsable de vulnerar la seguridad de los programas de telerrealidad.

Según el relato de Junior, la conducta de Díaz en los encierros sobrepasaba los límites establecidos por la producción, afirmando que ella gozaba de privilegios y control sobre el resto de los competidores.

Junior Playboy fue explícito al detallar cómo se habrían ingresado los elementos prohibidos, mencionando el uso de dispositivos electrónicos y sustancias específicas.

“Muchas veces la Pamela también metió muchas… de todo po, todos los vicios. Metió vicios, con lápiz. Entró con gafas al reality”, reveló Junior, causando impacto inmediato entre los panelistas.

Al ser consultado sobre las restricciones contractuales que rigen estos programas, el ex Tierra Brava fue tajante en calificar el rol de "La Fiera" dentro de la convivencia:

“Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz que es la matona de los realitys, mete todas esas cosas, o sea copete, drogas, y marihuana po, o sea, explícito. Weed”.

Pero las acusaciones no quedaron ahí. Junior Playboy también admitió haber consumido dichas sustancias dentro del encierro, explicando la curiosa dinámica que mantenía con los vaporizadores de Díaz.

“Yo también fumé adentro, si, pa qué te lo discuto. La Pamela dejaba el lápiz cargando y yo se lo (hace sonido de silbido). Un Huachipato piola, pa, pa y lo dejaba ahí”, confesó el mediático personaje.

Finalmente, el "Thor chileno" le envió un mensaje directo a la animadora de Canal 13, asegurando que su influencia en los realitys se basaba en estas acciones: “Ahora se enteró Pamela, yo soy el que te fumaba todo y qué, a todos los tenías comprados a puras fumadas”.

Esta acusación revive una de las polémicas más grandes de 2024, cuando Pamela Díaz decidió llevar a la justicia a Adriana Barrientos y Hugo Valencia. En aquella ocasión, los panelistas fueron querellados por injurias tras tildarla de "narco", proceso que terminó con los comunicadores ofreciendo disculpas públicas para evitar sanciones mayores.

Hasta el momento, Pamela Díaz no se ha pronunciado respecto a estos nuevos y explosivos dichos de Junior Playboy.

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