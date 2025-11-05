Erwin Padilla se baja de “Coliseo” y apuesta por el Festival del Huaso de Olmué: "Mejor hacer una cosa bien que dos a medias"

El humorista Erwin Padilla, una de las cartas fuertes del programa “Coliseo” de Mega, sorprendió al bajarse del proyecto justo cuando el ganador podría haber asegurado un cupo en el Festival de Viña del Mar 2026.

En una jugada que nadie vio venir, el comediante decidió dejar la señal privada para firmar con TVN y asegurar su presencia en el Festival del Huaso de Olmué este verano.

Mientras muchos esperaban verlo luchar por el escenario más importante del país, Padilla optó por la vía segura. “Prefería tomar una certeza que una incertidumbre, pero todo súper bien. Mejor hacer una cosa bien que dos a medias”, declaró a LUN, dejando claro que prefiere un contrato cerrado antes que una promesa incierta.

El penquista, que ha pasado por todo tipo de trabajos —desde bancos hasta locales de sushi—, asegura que este movimiento no es un retroceso, sino parte de su plan maestro.

“Por consecuencia de mi trabajo ya llegaremos a Viña. Ahora mi interés principal es triunfar en Olmué, que a la gente le entre el bichito de ir a verme a los bares, que piensen que soy bueno en esto”, afirmó.



Eso sí, el comediante no esconde los nervios ante el desafío que se viene: reconoció sentir “ansiedad”, aunque se mantiene firme en su estilo, una rutina que —según él— “es transversal, llega desde niños a adultos; no me encierro, sino que hablo de temas que a todos les llegan”.

PURANOTICIA