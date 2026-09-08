Errático comportamiento de Fernando Solabarrieta genera rumores en «Sin Filtros»

Una particular situación protagonizó Fernando Solabarrieta durante la edición de este lunes de «Sin Filtros», espacio político que conduce y que se transmite a través de YouTube.

Durante el programa, distintos usuarios repararon en el desempeño del periodista, apuntando principalmente a ciertas dificultades que habría presentado para modular y a un comportamiento que calificaron como poco habitual en él.

Los comentarios rápidamente comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde además se difundieron registros correspondientes a la emisión para referirse a la situación.

La controversia incluso derivó en distintas especulaciones respecto de las razones que explicarían el estado en que se mostró el conductor durante el espacio.

Uno de quienes reaccionó públicamente fue Maximiliano Lobos, abogado y ex panelista de «Sin Filtros», quien directamente apuntó a un eventual consumo de alcohol.

A través de su cuenta de X, Lobos afirmó que "Fernando Solabarrieta se presentó esta noche en absoluto estado de intemperancia".

Posteriormente, el ex integrante del programa insistió en su apreciación y sostuvo que "su estado anormal es evidente a los sentidos, al solo verlo y escucharlo".

Las declaraciones generaron nuevas reacciones en redes sociales, en medio de los registros que comenzaron a circular sobre la participación de Solabarrieta en la emisión de este lunes.

Cabe hacer presente que hasta el momento, no se consigna en los antecedentes disponibles una explicación pública de Fernando Solabarrieta respecto de los comentarios surgidos a raíz de su desempeño en el programa.

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