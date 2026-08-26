Eros Ramazzotti posterga su concierto en Chile y reagenda show para noviembre de 2027

Los fanáticos chilenos de Eros Ramazzotti deberán esperar un año más para verlo nuevamente en vivo, luego de que el artista italiano anunciara la reprogramación del concierto que tenía contemplado realizar en el país durante noviembre.

La presentación, que originalmente estaba incluida en la agenda de su gira "Una historia importante", fue trasladada a 2027 debido a razones de fuerza mayor relacionadas con el estado de salud del cantante nacido en Roma.

De acuerdo con la información entregada por el equipo del artista, Ramazzotti fue sometido a una cirugía impostergable en sus cuerdas vocales, procedimiento que requiere un período de recuperación antes de que pueda retomar con normalidad sus actividades profesionales.

El propio intérprete explicó que sus médicos establecieron un programa de rehabilitación que le impedirá estar en condiciones de participar en los ensayos y comenzar a tiempo la etapa de la gira correspondiente a Norteamérica y Latinoamérica.

"Mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por Norte y Latinoamérica; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello", señaló el cantante.

La modificación no solo afecta a la fecha programada en Chile, sino que forma parte de un ajuste general del calendario de la gira internacional que el artista se encuentra desarrollando.

En el caso de nuestro país, el espectáculo mantendrá su recinto original. El encuentro con el público chileno quedó fijado para el 3 de noviembre de 2027 en el Movistar Arena.

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