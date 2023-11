Ernesto Belloni realizó sentida reflexión por su cambio en el humor: “Empecé a encontrar razón”

El comediante Ernesto Belloni fue uno de los más recientes invitados al estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, donde en una íntima conversación con Ignacio Gutiérrez, realizó una sentida reflexión sobre el tipo de humor que realizaba.

“Sobre todo con el tema de las mujeres, yo antes de que pasara todo este octubrismo, todo esta revolución, yo ya había planteado esta necesidad que no quería trabajar que el humor pasara por las mujeres”, explicó el humorista sobre el cambio que realizó en sus rutinas.

“Porque mis hijos, ellos estaban en las redes sociales, (me decían) ‘papá, te están criticando porque eso de tocar a la mujer, dejarla en ropa interior, no es bueno, es un mal síntoma’”, añadió el ex “Morandé con Compañía”.

“Yo empecé a revisar archivos, empecé a revisar los sketch y la verdad es que me pareció. Y yo paré la situación de que el humor pasará por la mujer”, continuó Belloni con su relato.

Bajo este contexto, el conductor le consultó sobre si en el extinto programa de humor de Mega habían entendido su decisión. “No mucho. Por ahí el jefe me dijo ‘oye no, si en el programa la gente quiere ver mujeres y la ropa interior’. (...) Me decía ‘no le hagas caso a las redes sociales’”, expuso, revelando que prefirió escuchar los dichos de sus hijos.

“Yo paré, entonces hice otros papeles (...) Vamos sacando a las mujeres de mi sketch, salvo en su calidad de actriz, pero no más”, detalló el comediante conocido por su personaje Che Copete, quien agregó “después cuando vino esto del estallido social, obviamente vino un cambio súper importante de mentalidad de la gente (...) Yo tuve un cambio porque empecé a encontrar razón, a pesar de que era ‘permitido’ para los años que lo hacíamos, era aceptado, eso de hacer los sketch con las mujeres y la ropa interior, por algo la gente lo veía”.

“Cuando pasó todo ese asunto, yo empecé a (pensar) ‘oye, tenían razón los cabros, tenían razón las redes sociales’”, concluyó Belloni.

