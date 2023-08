Ernesto Belloni descalificó inédito episodio de abuso sexual en su infancia

El comediante Ernesto Belloni, fue invitado recientemente al programa de TV+ “Tal Cual”, donde desclasificó un desconocido episodio de su infancia.

“A lo mejor puede resultar muy fuerte para la televisión, pero es verdad”, comenzado relatando el ex integrante del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”.

“Yo me sentaba, y el cabro (que estaba a mi lado) era más grande, y yo sentía que me tocaba”, reveló, añadiendo que “era mi compañero de banco y me decía ‘quédate calladito, si hablas algo te pego’, porque era más grande”.

“Me tocaba por atrás y por delante, y yo no podía hacer nada porque estábamos en la última fila”, continuó con su relato, agregando que no sabía como zafar de la situación “sin decirle ni a mi papá y mamá, porque él me amenazaba, me cambiaba para adelante y me iba a buscar”.

“Un día no aguanté, le dije a mi mamá y ella fue a hablar con el director del colegio (…) no supe más, el gallo no entró más al colegio”, añadió Belloni, enviando un consejo clave, señalando que “hay que darles confianza a los niños para que hablen con sus padres”.

PURANOTICIA