“Eres una mier…”: Sergio Rojas destroza a Daniella Campos tras salida de Antonella Ríos de Que Te Lo Digo

El remezón por la salida de Antonella Ríos de Zona Latina no solo dejó dudas sobre su futuro, sino que desató una verdadera guerra televisiva. Mientras muchos especulaban sobre qué vendría para la actriz, Sergio Rojas salió al paso y aclaró que seguirá firme en Que Te Lo Digo, pero lo que vino después fue una bomba.

En conversación con No es Lo Mismo de Tevex, el periodista no solo abordó el tema laboral de Ríos, sino que aprovechó la vitrina para lanzar un feroz descargo contra Daniella Campos, quien había sido considerada como su eventual reemplazo. Todo se cayó cuando la exmodelo arremetió sin filtro contra Antonella, generando un quiebre total.

Lejos de bajar el tono, Rojas arremetió con todo: "Yo no sé si tengo ganas de trabajar en el mismo lugar donde trabaja alguien tan tóxica y tan mala como la señorita Campos. Ha tratado de meterle un montón de cizaña al programa, a Antonella Ríos, la hizo mierd... la otra vez en su programa. Yo le quiero decir que si está tan preocupada del futuro de Antonella Ríos, debería haberse preocupado de todas las huevad@s que habló en contra de ella. Y si le preocupa tanto que quede sin trabajo, que le ofrezca trabajo. Yo me preocupé de generarle trabajo a ella cuando la sacaron de todos los programas de televisión porque es una lacra televisiva".

Pero eso no es todo, ya que el periodista incluso reveló su propio rol en el regreso de Daniella a las pantallas, donde aseguró sentirse arrepentido: "Yo me encargué de ayudarla a volver al canal...en mala hora (...) Fue asesorada por mí (...) Ayer se puso a llorar en su programa diciendo que le daba pena estar alejada de mi y hoy vuelve a ser insidiosa. ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por que no la tengo en Noche de Pirañas? ¿Por que no está en el Que Te Lo Digo? Daniela, creo que eres una mierd... de persona. No sé en qué momento puse la confianza en ella. Me ha defraudado y lo sigue haciendo", señaló.

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