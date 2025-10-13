Equipo de Myriam Hernandez se refiere por primera vez a supuesta deuda millonaria con productor musical: “No se ajusta a los hechos”

Durante los últimos días, el productor musical Claudio Riquelme hizo noticia al afirmar que la cantante nacional Myriam Hernández mantiene una deuda de alto monto vinculada a una presentación realizada en febrero pasado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

Riquelme aseguró que las conversaciones y acuerdos para concretar el evento se llevaron a cabo con el hijo de la intérprete, quien actualmente cumple el rol de representante tras el término de su relación y vínculo laboral con Jorge Saint Jean.

En el mensaje que envió el productor a la artista, Riquelme señaló:

"Se acordó con tu hijo, una comisión del 10 % (...) Luego de conectar a tu gente con la Municipalidad, nunca más se comunicaron conmigo, ni tu hijo, ni tu productor", donde además xpone el monto adeudado de 5 millones de pesos.

Tras estas acusaciones, el programa de farándula, Que Te Lo Digo, tomó contacto con la encargada de comunicaciones de Hernández, Soledad Evans, para aclarar esta polémica que sacude a la artista nacional.

"No emitiremos comentarios sobre este tema por ahora, ya que la información publicada es imprecisa y no se ajusta a los hechos. En caso de ser necesario, compartiremos antecedentes cuando corresponda. Por ahora, nuestro foco está en el trabajo y en los proyectos que vienen", informó Evans.

