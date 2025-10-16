“Envejecer es una mier…”: Laura Pausini sorprende con dura confesión antes de su regreso a Chile

Los próximos 15 y 16 de abril de 2026, los fanáticos de Laura Pausini volverán a vibrar con la voz de la italiana en el Movistar Arena, donde presentará su esperado espectáculo como parte del “Yo Canto World Tour”.

Sin embargo, más allá de la gira, la artista ha dado que hablar por sus confesiones más personales. A menos de un año de cumplir 52 años (16 de mayo), Pausini reconoció que enfrenta con dificultad el paso del tiempo, pese a que sigue irradiando la misma energía y carisma que la llevaron al estrellato hace más de tres décadas.

En una entrevista con El Mundo, la intérprete sorprendió con su honestidad al admitir que el tema de la edad “no ha sido fácil de asimilar”, lo que desató un debate entre sus seguidores sobre la presión estética que viven las estrellas incluso después de alcanzar el éxito mundial.

"Envejecer es una mierda, no he encontrado aún dónde está la maravilla de envejecer. Me dan mucha envidia los que dicen que envejecer es maravilloso, porque yo no lo creo. La verdad yo vivo siempre como si no tuviera una edad, pero me recuerdo perfectamente cómo era dentro de mí cuando era adolescente y como soy ahora", señaló la artista con sinceridad.

La inquietud de Laura respecto al paso del tiempo no proviene de rechazar la madurez o las lecciones que ha ganado con los años —esas las aprecia profundamente—, sino del temor de no alcanzar a realizar todo lo que aún sueña con hacer.

"Me gusto más ahora porque me conozco más, pero me quedan tantos sueños por delante", agregó.

