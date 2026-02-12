“Entró a un reality gratis para recuperarme”: Luis Mateucci arremete contra Daniela Aránguiz en El Internado

El capítulo 76 de El Internado estuvo marcado por una dinámica que removió heridas abiertas entre los participantes. Fernando Godoy ingresó a la academia con titulares reales publicados en la prensa mientras los concursantes permanecen aislados, enfrentándolos a lo que se ha dicho de ellos en el exterior.

El momento más tenso se vivió cuando el animador leyó una declaración de Daniela Aránguiz sobre su expareja: “A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities”. La frase no pasó inadvertida para Luis Mateucci, quien reaccionó de inmediato y sin filtro.

“No me sorprende para nada, dijo cada barbaridad. Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme”, disparó el trasandino, visiblemente molesto. Y profundizó en su versión: “El dinero no le falta; ella entró a recuperarme, no a hacer un reality. Es de las que dijo que nunca entraría a un reality y ahí estuvo”.

En medio de la discusión, Fabio Agostini intervino para desmentir a su compañero, asegurando que la información no era correcta: “Era la segunda más pagada ¿Qué gratis? Lo dudo mucho”. Sin embargo, Mateucci se mantuvo firme en su postura y reiteró que, a su juicio, la motivación de Aránguiz no fue económica.

Lejos de bajar el tono, el argentino continuó con sus descargos y lanzó nuevas críticas contra la opinóloga. “Creo que ya es hora de que me olvide y que sea feliz con lo que tiene porque, cuando a mí me la mencionan, hablo bien de ella”, afirmó, antes de arremeter con mayor dureza: “Lo que sí hizo toda la vida fue vivir del marido, pero nada más. Y si le dan trabajo en la televisión chilena es porque no tiene filtro y todo el mundo la ve como una ridícula cuando se expresa de las personas, no porque sea la periodista o haya estudiado algo”, finalizó.

