Entre pifias y aplausos: León Murillo enfrentó tensa noche en Olmué

La tercera noche del Festival del Huaso de Olmué estuvo marcada por un momento de alta tensión protagonizado por León Murillo. A solo minutos de haber iniciado su presentación en el escenario de El Patagual, el humorista enfrentó una fuerte reacción del público al referirse a la contingencia política nacional.

El incómodo episodio comenzó cuando Murillo recordó las últimas elecciones presidenciales, en las que —según sus palabras— se eligió “a un presidente electo de forma democrática”, aludiendo al triunfo de José Antonio Kast. De inmediato, una parte importante del público respondió con pifias y gritos. “¡Sal de ahí!” y “¡Cuenta chistes, hombre!”, fueron algunas de las frases que se escucharon, generando un ambiente tenso en el recinto.

Lejos de retirarse, el comediante optó por descomprimir la situación con una reflexión que terminó por cambiar el ánimo del público. “No vengo a dividir acá. No hay acto más revolucionario y democrático que pensar distinto y cag… de la risa de lo mismo”, expresó, frase que fue recibida con aplausos.

Sin embargo, la calma fue momentánea. Al mencionar a la excandidata Jeannette Jara, las pifias regresaron, aunque nuevamente Murillo logró sortear el momento sin profundizar en política. Desde ahí, reencauzó su rutina hacia otros temas: su trayectoria de 30 años en el humor, anécdotas personales, su paso por el Festival de Viña del Mar y comentarios sobre distintos personajes públicos.

Pese a los momentos de incomodidad, el balance final fue positivo. El humorista logró conquistar al público, que terminó aplaudiéndolo de pie e incluso pidiendo un bis tras recibir el galardón del evento. “Muchas gracias, Patagual. Agradezco el respeto, la conexión”, expresó emocionado.

PURANOTICIA