Entre lágrimas y alegría, Karla Melo anuncia que venció el cáncer de mamas: "El mejor regalo de cumpleaños"

La actriz y cantante Karla Melo dio a conocer una alentadora noticia. Tras varios meses de tratamiento, logró superar un cáncer de mamas triple negativo, uno de los tipos más agresivos de esta enfermedad.

La artista había compartido su diagnóstico con sus seguidores, revelando que enfrentó el proceso con quimioterapia, terapias complementarias y una actitud resiliente.

Este miércoles, tras un difícil camino, los médicos confirmaron que ya no hay señales del cáncer en su organismo.

Y fue a través de su cuenta de Instagram, donde la artista aseguró esta alentadora noticia, la cual fue justo en el día de su cumpleaños, por lo que lo describió como "el mejor regalo".

"El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que YA NO HAY CÁNCER EN MI CUERPO! Gracias vida, gracias Dios, gracias a todas las personas que me rodean que han sido fundamentales y especiales en este camino!! AÚN ASIMILANDO TODO! Mañana sabré qué más decir! GRACIAS!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS A MI", señaló Melo.

La noticia recibió lindos comentarios tanto como de sus seguidores y de figuras del espectáculo, tales como de María José Quintanilla y Jean Phillippe Cretton.

"Ti amuuuu !! feliz cumple guerrera maravillosa! Que la felicidad siempre te abrace ! Te mereces lo mejor", comentó Quintanilla.

"Qué alegría!!!!! Que tu fuerza te proteja e ilumine siempre, Karla. Besotes y tb a mi guacho querido", añadió Phillippe Cretton.

