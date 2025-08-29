Entre lágrimas, Paul Vásquez, "El Flaco", anunció su retiro del humor: "Me quiero despedir en un gran escenario"

En una entrevista cargada de emoción, Paul Vásquez confirmó que se despide del humor y de su icónico personaje "El Flaco", con el que alcanzó gran popularidad junto al dúo Dinamita Show.

Durante su participación en el programa El Medio Día de TVN, Vásquez habló sobre su nueva etapa profesional como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), una carrera que estudió en los últimos años y en la que se tituló recientemente.

"Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como quien cuelga los guantes o los chuteadores. Creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS", aseguró el humorista.

"Tengo el gran anhelo de hacer una linda despedida al Flaco", agregó.

Luego, Paul muy emocionado señaló que: "Me quiero despedir en un gran escenario que, en estos 30 años que llevo, nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual. Sería un sueño".

Además, aseguró que en un futuro "quiero gastar los últimos cartuchos en esto (área de la salud), en entregar lo que estudié".

Finalmente, entre lágrimas y en un tono muy reflexivo, el humorista nacional sentenció que: "Yo debería estar muerto, y lo logré. Yo debería estar muerto y mira dónde estoy. Haber avanzado, no haberme rendido. Yo debía estar muerto hace tiempo, y lo logré, avancé y voy por más".

