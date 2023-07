“Entraste a ser villana y no te resultó”: Francisca García-Huidobro protagonizó tenso cara a cara con Maite de “Gran Hermano”

La cuarta eliminada del reality de Chilevisión “Gran Hermano” Maite Phillips, asistió la noche de este lunes como invitada al programa satélite del espacio, donde la enfrentaron sobre sus conductas dentro del encierro.

En esta línea, la estudiante de ingeniería comercial protagonizó un tenso cara a cara con Francisca García-Huidobro, quien anteriormente la había tratado de “rata asquerosa”.

“Maite te fuiste con un 90 por ciento de las votaciones...¿será que estamos todos equivocados? ¿Quién eres tú? porque lo que vimos en televisión es una chica bastante soberbia, muy lejana, siempre muy distante”, le expuso la panelista.

“Esta es mi opinión, yo siento que entraste a ser una villana y no te resultó”, lanzó la “Dama de Hierro”, a lo que Maite aseguró que esa no era su intención, indincando que “siempre he sido yo misma, si a la gente le gustó, qué bueno; si a la gente le molestó, qué lata”.

“Yo creo que fue una mala interpretación gigante de mis caras. Yo no tengo nada contra la gente Trans. (pero) yo con mi personalidad y su personalidad no congeniamos, no junta ni pega”, dijo respecto a su actitud con Trini Cerda.

“La gente vio muy poca empatía de tu parte. Ok, tu voto no tiene por qué cambiar, pero cómo no empatizar con algo que estaba contando algo super difícil”, concluyó García-Huidobro.

