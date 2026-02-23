Ensayo fallido y tensión máxima: producción de Viña 2026 confiesa que evaluó bajar a Carolina Arregui

La noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026 dejó opiniones divididas tras el debut de Carolina Arregui como coanimadora de las competencias folclórica e internacional, acompañando a Rafael Araneda en el escenario de la Quinta Vergara.

Aunque algunos comentarios en redes sociales valoraron su presencia, las críticas se hicieron notar con mayor fuerza, apuntando a su nerviosismo y dificultad para adaptarse al formato televisivo del certamen.

REVELAN TENSIÓN EN LA PREVIA

El tema fue ampliamente analizado la mañana de este lunes en el matinal Tu Día, donde el periodista de espectáculos Mauricio Huentenao lanzó una información que cambió el tono del panel.

Según detalló, una fuente le aseguró que la actriz mantuvo en vilo a la producción hasta último momento debido a su desempeño en el ensayo general del sábado. “Participó del ensayo del sábado, pero fue muy malo. No ensayó antes, no conocía las canciones y se quedaba pegada”, afirmó el comunicador.

De acuerdo con su relato, la situación generó tal nivel de preocupación que incluso se evaluó intercambiar su jornada de coanimación con Fernando Godoy, medida que finalmente no se concretó.

ARANEDA, CLAVE EN EL ESCENARIO

En el panel coincidieron en que Rafael Araneda jugó un rol fundamental para sostener el segmento y evitar un traspié mayor en pantalla.

La comunicadora Daniella Campos y el experto en moda Nelson Beltrán, conocido como “El colombiano”, destacaron que el animador “hizo toda la pega”, conteniendo y apoyando constantemente a su compañera.

Desde una mirada más personal, Marcela Vacarezza, esposa de Araneda, comentó que el conductor quedó conforme con la noche, aunque reconoció la dificultad que implica para una actriz manejar la “oreja” (sistema de audífono con instrucciones en vivo).

“La Carola se vio nerviosa y no es fácil que te vayan hablando e ir repitiendo. No tiene por qué estar acostumbrada a eso, es súper difícil”, explicó.

DEBATE POR EL FORMATO

El episodio reabrió el debate sobre la decisión de incorporar actores consolidados a la coanimación del certamen bajo un formato exigente y poco habitual para ellos. La conductora Priscilla Vargas recordó que en la edición anterior la experiencia con Paola Volpato tampoco dejó buenos resultados.

Para algunos panelistas, figuras con trayectorias sólidas como la de Carolina Arregui no necesitan exponerse a un escenario tan complejo como el de la Quinta Vergara, donde el llamado “Monstruo” históricamente no perdona errores.

Si bien el público no reaccionó con dureza y la noche se desarrolló sin incidentes mayores, las revelaciones sobre la trastienda dejaron en evidencia la alta tensión que marcó el debut de la actriz en Viña 2026 y la fragilidad de un segmento que, hasta último minuto, pendió de un hilo.

PURANOTICIA