Encuentran cadáver en descomposición dentro del auto de D4vd: artista estará en el próximo Lollapalooza Chile

El cantante estadounidense D4vd, quien figura entre los artistas confirmados para la próxima edición de Lollapalooza Chile, se vio envuelto en una situación insólita.

De acuerdo con lo informado por el portal TMZ, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado dentro de un automóvil Tesla a nombre del artista, el cual se encontraba en un depósito vehicular en Hollywood.

Según los informes, la persona encontrada sería una mujer afroamericana de alrededor de 1,55 metros de altura, aunque su identidad aún no ha sido determinada. La persona estaba vestida con un top de color negro, jeans, además de dos piezas de joyería: un pendiente de metal y una pulsera de cadena.

Fueron los trabajadores del depósito de remolque quienes presentaron la denuncia, alertados por un intenso olor que emanaba del automóvil.

Además, el vehículo había sido considerado como abandonado desde finales de agosto en el sector de Hollywood Hills.

Actualmente, la policía está investigando los detalles del caso con la cooperación del propio D4vd para esclarecer lo sucedido.

PURANOTICIA