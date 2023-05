Encargada de prensa de Pailita dio su versión de la detención: "Primera vez que se ve envuelto en algo así"

Nicole Hernández, encargada de prensa de Pailita, se contactó con «Contigo en la mañana» de Chilevisión para entregar información sobre la detención del artista.

La profesional aclaró que el vehículo en el que se movilizaba el artista sí portaba la patente en la parte trasera.

Hernández explicó que “lo llevaron a arreglar, hay un problema en el parachoques, al costado; la patente está detrás”.

“Acá no hay un delito ni que él salga arrancando”, agregó.

Sobre por qué está detenido el músico, la encargada de prensa señaló que: “Tienen una discusión con Carabineros. Nos ha pasado en muchas ocasiones, se han burlado, nos ha pasado que se han aprovechado un poco, le hablan golpeado, con insultos y un cabro de 23 no va a aguantar eso”.

“Pailita no hizo nada malo, el auto no es robado. Me importa que eso se diga, el auto es de él, tiene los papeles al día”, enfatizó.

Hernádenz señaló que es la “primera vez que se ve envuelto en algo así”.

La profesional aclaró que Pailita “es de casa, si sale tarde es porque sale del estudio de grabación tarde”.

La mujer añadió que “lo que hablé con los chicos, sí, la forma de hablar no fue la mejor, hubo una discusión, aumentaron los gritos y terminaron en el control de detención”.

Finalmente, Hernández declaró que “Pailita no iba con trago y se dirigía hacia su domicilio; pasó entre 4 y 5 am”.

Cabe señalar que Carabineros detalló el procedimiento que resultó en el arresto del cantante, quien se encuentra a la espera de su control de detención en dependencias de la 19° Comisaría de Providencia, región Metropolitana.

El teniente coronel Miguel Álvarez, de la 19° Comisaría de Providencia, indicó que durante la madrugada de este lunes "se realiza un control vehicular en el sector de Bellavista a eso de las 04:30 horas, donde se procedió a fiscalizar un vehículo".

En esa línea, sostuvo que el automóvil "no contaba con su placa patente visible en el lugar que está establecido por ley. Es por este motivo que Carabineros controla al conductor del vehículo, con la finalidad de infraccionar a la persona que manejaba".

Cabe destacar que el chofer era el manager del artista urbano, mientras que este iba de acompañante. En ese contexto, "se produce un altercado donde hubo amenazas por parte de ambas personas hacia personal de Carabineros", sumó Álvarez.

"Se produce un forcejeo resultando un carabinero lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida (manager). Ambas lesiones fueron de carácter leve", puntualizó.

El efectivo aclaró que Pailita también fue detenido, considerando que habría amenazado a los uniformados cuando su representante se enfrascaba en la discusión. Ambos pasarán a control de detención durante el día.

"Todos los antecedentes están a disposición de tribunales, es el Ministerio Público el que va a determinar la investigación y la responsabilidad penal que le corresponde a cada uno de ellos", acotó el policía.

Se espera que el cantante sea formalizado por el delito de amenazas simples, mientras que su manager tendrá que enfrentar cargos por oponerse a la acción policial, ocasionar lesiones a carabinero en servicio y amenazas simples.

