"Encantado”: Gonzalo Ramírez revive íntima historia familiar que vivió con Camiroaga

Rostros de televisión, músicos y humoristas, entre otras personalidades del espectáculo, dijeron "presente" en el acto en homenaje a Felipe Camiroaga en el Teatro Caupolicán.

Uno de ellos fue el periodista y amigo del ex animador de Televisión Nacional (TVN), Gonzalo Ramírez, quien desclasificó desconocidas situaciones del «Halcón».

Completamente emocionado, el rostro de Mega recordó sobre el escenario la conversación que tuvieron cuando le pidió que fuera padrino de su hija.

“Ha sido un regalo para nosotros conocer a su familia. Él no tuvo hijos”, expuso de entrada el conductor del noticiero «Meganoticias».

También recordó que “una vez estábamos en un asadito y yo me fui por los tarros. Estábamos hablando justamente de eso, que él quería formar una familia”.

"Ni siquiera se lo pregunté a la Paloma (esposa de Gonzalo Ramírez). ¿Sabes qué? ¿Por qué no eres padrino de Emilia? Me lancé, y la Paloma me dijo: ‘Podrías haberme dicho algo’”, señaló el periodista ante los presentes en el teatro.

La respuesta de Felipe Camiroaga fue una sola palabra: "Encantado".

“Él dijo que sí altiro y fue muy divertido, porque fue a las charlas de bautismo y a la iglesia, algo que jamás había hecho. Toda la gente que estaba en la charla no podía creer que era él”, contó Ramírez a Página 7.

Finalmente indicó que "pensábamos que no iba a ir, pero fue un padrino presente".

