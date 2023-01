En medio de su rehabilitación contra las drogas, Marcianeke realizó especial mea culpa: “Me aconsejaron y yo no los pescaba”

La noche de este miércoles, TVN emitió un nuevo episodio de su programa “Urbanos”, donde la conductora María Luisa Godoy visitó al cantante de música urbana Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke.

El joven intérprete de “Dimelo ma” realizó un especial mea culpa en medio de la conversación junto a la animadora del festival de Viña del Mar, ya que se encuentra en una exhaustiva rehabilitación contra las drogas, adicciones de las cuales espera decirles adiós para siempre, y así dedicarse por completo a su carrera musical.

Bajo este contexto, el espacio mostró la nueva rutina del intérprete del género urbano. “Lo hago para que lo dejen de criticar a uno, para que vean más y se vayan dando cuenta con hechos. Yo siempre lo he hecho así, nunca he sido de la boca para afuera, siempre digo las cosas solo una vez, y si ya no me creen con palabras, siempre he querido demostrar con hechos”, aseguró Marcianeke.

En esta misma línea, el cantante reveló que buscó refugio en las drogas al caer en una fuerte depresión, “creyendo que estaba bien, pero no era la forma, varios me aconsejaron y yo no los pescaba. De repente en esas huéas uno no pesca a nadie”.

“Es como enamorarse, porque la mina te hace sufrir y tú no te das cuenta de que te hizo mal, aunque te digan. Tienes que tocar fondo para recién darte cuenta”, detalló.

“Estamos volviendo a hacer temas de superación, hubo un tiempo que cantábamos de drogas, de recaídas emocionales, ahora estamos en eso de nuevo, así como cuando pegué. Ahora que estoy bien, estamos haciendo las cosas bien”, concluyó Muñoz sobre su actual proceso.

PURANOTICIA