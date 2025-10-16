En medio de rumores de romance, Rauw Alejandro invitó a Paloma Mami al escenario durante su concierto en Santiago

El último show de Rauw Alejandro en el país no solo hizo vibrar al público con sus hits, sino que también encendió las redes con una escena que dio mucho de qué hablar.

Durante su presentación en Santiago, el puertorriqueño sorprendió al invitar al escenario a Paloma Mami para interpretar juntos el tema “La Freak”, generando una ola de comentarios por la evidente química entre ambos.

La colaboración llega justo cuando circulan fuertes rumores de una relación entre los artistas, especulaciones que se intensificaron luego de que se filtrara que Rauw habría llegado días antes a Chile para compartir con la cantante nacional.

Sobre el escenario, los gestos hablaron por sí solos: miradas cómplices, pasos de baile cargados de sensualidad y un final que terminó con un abrazo largo y muy cercano, suficiente para que los fanáticos aseguraran que “ahí pasa algo más que música”.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos celebran la posible nueva pareja del género urbano, otros aseguran que solo se trata de “puro show”.

PURANOTICIA