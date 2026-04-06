En medio de quiebre amoroso, Yamila Reyna deja hogar que compartía con Américo: "Le debía un "gracias" a este pequeño refugio"

A dos meses de una ruptura que estuvo lejos de ser silenciosa, la historia entre Yamila Reyna y Américo sigue sumando capítulos. El quiebre —marcado por una denuncia por violencia física y psicológica que hoy está en manos de la justicia— no solo remeció lo emocional, sino que obligó a la comediante a rearmar su vida desde cero.

El golpe fue tal que Yamila tuvo que frenar su agenda laboral y enfrentar un tema nada menor: dónde vivir. Aunque inicialmente se quedó en la casa que compartía con el cantante, finalmente decidió cerrar ese capítulo y abandonar el lugar que alguna vez fue su refugio.

Pero lejos de pasar desapercibido, el adiós vino con mensaje incluido. A través de Instagram, Reyna abrió su corazón y dejó una despedida cargada de nostalgia, dolor y también reflexión, dejando entrever lo difícil que ha sido dar vuelta la página.

"Un día tuve un lugar al que llame hogar, lo cuide lo amé e intenté salvarlo muchas veces. Es duro ver vacío el lugar que te llenó el corazón por tanto tiempo... despedirse de un amor y un hogar a la vez ha sido uno de mis mayores desafíos.... Y aunque a veces no entienda los caminos de Dios, he aprendido a agradecer por todo lo vivido en todos los sentidos. Hoy cumpliéndose un mes de haber dejado ese lugar, siento que le debía un "gracias" a este pequeño refugio que albergó tanto tanto amor en algún momento. Y a pesar que es solo parte de un pasado, solo espero que las personas que lleguen a habitar ese hermoso espacio, se contagien con el amor que ahí quedó ", escribió Yamila.

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