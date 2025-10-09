En el día de su cumpleaños: revelan el sueño que Felipe Camiroaga quería cumplir antes de su partida

El día miércoles 8 de octubre, Felipe Camiroaga habría celebrado su cumpleaños número 59, una fecha que volvió a despertar la nostalgia entre quienes aún recuerdan con cariño al querido animador.

En Hay Que Decirlo, el programa rindió homenaje al “Halcón de Chicureo”, y uno de sus grandes amigos, Willy Sabor, quiso compartir una confidencia poco conocida del recordado conductor.

El comediante contó que, en una conversación íntima, Camiroaga le confesó algo que sorprendió incluso a su círculo más cercano: “Felipe no quería casarse”, reveló.

A pesar de haber sido protagonista de sonados romances con figuras como Angélica Castro, Paz Bascuñán, Kathy Salosny, Bárbara Rebolledo, Kenita Larraín, Lorena Álamos, Claudia Schmidt y Fernanda Hansen, el animador prefería mantener su independencia y disfrutar de la vida a su manera.

Luego, Willy Sabor contó cuál era el profundo deseo que Felipe Camiroaga soñaba realizar antes de su lamentable partida en el accidente aéreo de Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.

"Me dijo: 'No creo que me case, nunca, pero sí quiero tener un hijo' (...) Me lo comentó como amigo", cerró Willy.

PURANOTICIA