Empresario se querella contra Francisco Kaminski por presunta estafa tras fallida fonda

El empresario José Tomás Devlahovich ingresó una querella en contra de Francisco Kaminski por el presunto delito de estafa. Esto, tras la fallida instalación de unas fondas en la región Metropolitana durante las Fiestas Patrias del año pasado.

Según The Clinic, en junio de 2025, un amigo en común los presentó para que se asociaran y dieran vida a este emprendimiento en La Florida, para lo cual contarían con cerca de 25 artistas y al que sólo le faltaban recursos para su materialización.

En el contrato se establecioó que el animador de televisión era el administrador principal de la fonda «Doña Flor» y que el hombre de negocios tendría bajo su control la recaudación de las entradas, vendidas a través de un sistema electrónico.

Así fue como se detectó una deuda del ex de Carla Jara y Camila Andrade con Passline, la cual fue exigida al momento de traspasar la cuenta a nombre de José Tomás Devlahovich, quien debió asumir el pago para continuar con el evento.

Asimismo, el empresario desembolsó recursos para la producción y los artistas, entre otras aristas, dinero que en parte fue transferido a la sociedad Colena, la cual tiene vinculación con personas cercanas a Francisco Kaminski.

De igual manera, el medio afirma que el empresario descubrió en el proceso una serie de irregularidades, como sobreprecios en contratos con artistas, diferencias entre los montos presupuestados y los efectivamente pagados, además de pagos a proveedores que no fueron rendidos formalmente, los que revela en la querella.

Pero eso no es todo, pues la empresa Zertior, que administraba la marca «Doña Flor» y también el espacio en La Florida, aseguró que no tenía contratos con Kaminski. Así es como el empresario Devlahovich tuvo que negociar con la compañía en cuestión para evitar el fracaso de la fonda y, con ello, se perdieran los fondos invertidos.

Por todo esto, en la querella exige que se investiguen los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades penales de Francisco Kaminski y otras personas, estimando el daño en 180 millones de pesos, sin contar los costos adicionales.

