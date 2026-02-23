Emotivo homenaje a Héctor Noguera marca la noche de Viña 2026

n momento profundamente emotivo se vivió en el Festival de Viña del Mar 2026, donde se rindió un homenaje a Héctor Noguera, destacado actor, director y figura clave de la escena cultural chilena, fallecido el año pasado.

El tributo tuvo lugar en medio de la competencia internacional, aprovechando la presencia de Carolina Arregui como coanimadora, quien dedicó sentidas palabras al artista frente al público de la Quinta Vergara.

Durante su intervención, Arregui recordó que “Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros”, destacando la influencia formativa que ejerció sobre múltiples generaciones de actores y actrices del país.

Mientras sus palabras resonaban en el anfiteatro, en las pantallas se proyectó la imagen del intérprete, generando un ambiente de recogimiento y respeto entre los asistentes.

La actriz añadió que “hoy es una estrella que nos ilumina con toda su luz”, invitando al público a brindar un aplauso en memoria del artista y de todas las figuras que han marcado la historia del espectáculo nacional.

El homenaje no solo evocó su trayectoria en teatro, cine y televisión, sino que también subrayó su rol como formador y referente ético dentro del mundo artístico chileno.

Con este reconocimiento, el Festival reafirmó su compromiso con la memoria cultural del país, recordando que el legado de Héctor Noguera permanece vivo en cada escenario y en cada nueva generación de intérpretes.

