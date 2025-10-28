Emotivo adiós en Mega: productora del canal revela los últimos días de Héctor Noguera en grabaciones de “Aguas de oro”

Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática del canal, recordó con emoción cómo el querido actor continuó trabajando hasta las últimas semanas, grabando incluso desde su casa por decisión propia.
Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática de Mega, abrió su corazón para recordar los últimos días laborales de Héctor Noguera, quien hasta hace muy poco seguía entregando su talento y pasión en las grabaciones de la teleserie “Aguas de oro”.
Con profunda emoción, Demicheli destacó la entrega y el amor con que el destacado actor enfrentó su trabajo hasta el final.
“Para nosotros fue un privilegio trabajar con él y que estuviera con nosotros hasta hace dos semanas”, expresó la productora, reflejando el respeto y la admiración que el equipo sentía por él.
“Él nos pidió no salir de la teleserie, nos pidió seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras e hicimos FaceTime desde su casa”, reveló Demicheli.
“Su señora nos dejó ir a su casa, grabar ahí, él estaba contento”, señaló.
Finalmente, Daniela Demicheli aseguró que el destacado actor nacional alcanzó a despedirse de todos sus colegas en el canal.
“El último día que grabó acá en el canal, cuando vino a grabar su última escena, yo le pregunté si se quería despedir del equipo, porque en el fondo (le dijo) ‘te vas a ir a tu casa’. Dijo que sí y fue muy bonito. Hay imágenes que están guardadas y lo más probable es que nosotros las demos. Lo grabó y fue muy emocionante”, reveló la productora.
Su partida deja un vacío enorme en el set y en los corazones de quienes compartieron con él esos últimos días, marcados por la dedicación, el cariño y la luz que siempre irradiaba.
PURANOTICIA