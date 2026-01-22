Emma Stone hace historia en los Oscar 2026 gracias a “Bugonia”

Emma Stone escribió un nuevo capítulo en la historia de los Premios Oscar 2026 al recibir dos nominaciones por ''Bugonia'', rompiendo récords dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y posicionándose como una de las grandes protagonistas de la temporada.

La lista de nominados a la 98ª edición de los Oscar, anunciada este día, incluyó a Bugonia en la categoría de Mejor Película y otorgó a Stone una nueva candidatura a Mejor Actriz por su interpretación en el filme dirigido por Yorgos Lanthimos. Con esto, la actriz y productora suma un total de siete nominaciones a lo largo de su carrera.

A los 37 años, Stone se convierte en una de las personas más jóvenes en alcanzar esta cifra, un hito que solo había logrado antes Walt Disney en 1936 y que, entre las mujeres, ostentaba Meryl Streep, quien llegó a siete nominaciones a los 38 años en 1988.

También estableció una marca histórica al ser la primera mujer nominada dos veces en un mismo año como actriz y como productora por una misma película, logro que ya había alcanzado previamente con Poor Things (2023).

Ganadora del Oscar en dos ocasiones —por La La Land (2016) y Poor Things (2023)—, Emma Stone acumula cinco nominaciones como actriz y dos como productora, además de más de 113 premios y 280 candidaturas en distintos certámenes.

Con siete nominaciones y una carrera en pleno auge, Emma Stone reafirma su lugar como una de las figuras clave del cine contemporáneo, mientras la industria observa si este año suma una nueva estatuilla dorada a su historial.

