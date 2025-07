Emma Stone elogia a Pedro Pascal y revela un coqueto secreto: "Él es maravilloso, es talentoso, es espléndido"

En una reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, la reconocida actriz, Emma Stone, llenó de elogios al chileno Pedro Pascal.

Una de las respuestas de la ganadora del Oscar se viralizó por redes sociales, y generó bastantes risas, demostrando el impacto que está generando el actor de The Last of Us.

Stone conversó junto al actor mexicano Diego Luna sobre diversos temas, donde habló sobre su experiencia trabajando con Pascal en la nueva película del director Ari Aster, "Eddington", donde también participarán otras estrellas, tales como Joaquin Phoenix y Austin Butler.

Luna y Stone llegaron a hablar del chileno, debido al viral momento que protagonizaron hace un mes atrás en la alfombra roja del Festival de Cannes, cuando Pedro le quitó una abeja a la actriz.

Bajo esta línea, Luna bromeó sobre la omnipresencia de Pascal en los medios: "Pedro ha sido mencionado en este show más que Trump, ¿verdad?".

"Oh, Dios, él está en todas partes (...) Es la toma de control de Pedro", complementó Emma.

Luego, Luna continuó, asegurando que Pascal era la "nueva Coca-Cola" y que "él se merece eso porque es maravilloso".

Fue en ese momento que Stone reafirmó los dichos de su colega: "Él es maravilloso, es talentoso, es espléndido, es lindo, es divertido".

Pero eso no es todo, ya que Stone hizo una confesión en tono de humor que generó bastantes risas en el espacio de conversación.

"Yo me acostaría con él", señaló Emma Stone en referencia a Pedro Pascal.

